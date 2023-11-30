"Ельцин-центр" покажет, чем первый президент встречал Новый год

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Екатеринбург

Новогодний стол Бориса Ельцина станет гвоздем праздничного проекта его музея, сообщила директор учреждения Анна Бородулина.

Фото: Openverse by pingnews.com is licensed under Public Domain Mark 1.0

Представленная ею специальная программа под названием "Зима будет вкусной" пройдёт со 2 до 7 января. Гости мероприятия смогут ознакомиться с советскими и дореволюционными новогодними традициями, отведать рождественские блюда разных эпох, которыми их будет потчевать ресторан "Ельцин-Центра", принять участие в мастер-классах.

Главным экспонатом выставки будет новогодний стол первого президента РФ.

"Очень много мы работали с семьёй Бориса Николаевича — Татьяной Борисовной, Наиной Иосифовной — у нас будет отдельный раздел, посвящённый именно столу семьи Ельциных", — анонсировала Бородулина.