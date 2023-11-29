В Тобольске людей будут перевозить через Иртыш на воздушной подушке

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Администрация Тобольска решила изменить способ перевозки через реку Иртыш для жителей Левобережья, остающихся без парома. После проверок прокуратуры власти города приняли решение об организации перевозок на воздушной подушке.

Фото: Openverse by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0

На данный момент подушка доставляется из Увата, где река уже покрыта прочным льдом. Принятые меры были анонсированы мэром Тобольска Максимом Афанасьевым, который выразил готовность корректировать расписание и автобусное движение в соответствии с потребностями граждан, сообщает nashgorod.ru.

Решение было принято после видеообращения жителей Левобережья, оказавшихся в затруднительном положении из-за отсутствия переправы через Иртыш. Администрация города обещает поддерживать связь с гражданами и решать возникающие вопросы.

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