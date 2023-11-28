Жители Тобольска планируют обратиться к Владимиру Путину из-за отмены паромов

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Тобольска, оказавшиеся отрезанными от паромной переправы из-за погодных условий и подъема уровня воды, собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину. Согласно информации, размещенной в социальных сетях, сбор людей уже начался, и записать видеообращение планируется 28 ноября.

Фото: kremlin.ru

Люди выразили недовольство текущей ситуацией, отмечая, что они лишены доступа к продуктам, медицине и сталкиваются с угрозами увольнения из-за проблем с графиком электричек. Они также подчеркивают сложности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, когда необходимо оперативно доставить больного в город.

Жители Левобережья считают, что их просто отрезали от "большой земли", и выражают недовольство расписанием поездов, предоставленным вместо паромного сообщения, сообщает nashgorod.ru.

Паромное сообщение по Иртышу было закрыто из-за неблагоприятных погодных условий, и хотя было организовано железнодорожное сообщение между берегами реки, жители Левобережья не удовлетворены текущим положением дел.

Тобольск || Первенец Сибири