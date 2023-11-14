Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Как следует из заявления пресс-службы воздушной компании, это было сделано с целью обеспечить высокий уровень безопасности полётов.
Уточняется, что радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" — это программно-аппаратный комплекс, который предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей, в том числе и беспилотников среднего класса.
"Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта", — добавили в пресс-службе компании.
Известно, что новый комплекс использует технологию искусственного интеллект, за счёт чего может распознавать летящие объекты: БПЛА, птицу, самолёт и т. д. Таким образом, использовать комплекс можно только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда. Также система способна выявлять БПЛА, летящие в режиме радиомолчания.
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