Аэропорт Шереметьево установил комплекс для обнаружения БПЛА

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Как следует из заявления пресс-службы воздушной компании, это было сделано с целью обеспечить высокий уровень безопасности полётов.

Фото: ru.wikipedia. org

Уточняется, что радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" — это программно-аппаратный комплекс, который предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей, в том числе и беспилотников среднего класса.

"Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта", — добавили в пресс-службе компании.

Известно, что новый комплекс использует технологию искусственного интеллект, за счёт чего может распознавать летящие объекты: БПЛА, птицу, самолёт и т. д. Таким образом, использовать комплекс можно только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда. Также система способна выявлять БПЛА, летящие в режиме радиомолчания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.