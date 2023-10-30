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Поведение мужчины во время ссоры в ростовской школе было названо провокационным

1:59
Россия

Поведение мужчины во время школьной ссоры в ростовской школе было названо провокационным. "РостовГазета" попыталась получить официальный комментарий от директора школы № 18 в Ростове, которая находилась недалеко от места конфликта с участием детей-мигрантов и русского мальчика.Тем не менее, позиция школы по этому вопросу стала очевидной из их невысказанного разговора.

Поведение мужчины во время ссоры в ростовской школе было названо провокационным
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Инцидент, о котором идет речь, был связан с распространенным в Интернете видео, на котором группа детей-мигрантов возле школы № 18 в Ростове насмехается над русским мальчиком. Ситуация переросла в физическую конфронтацию, которая была остановлена человеком, назвавшимся Артемом Лымарем, представителем движения "Русская община".

"Русская община" утверждала, что во время вмешательства по разгону группы учащихся, напавших на другого школьника, не было сделано никаких ссылок на национальность. Поэтому, по мнению представителей движения, данный инцидент связан не с межэтническими конфликтами в школе, а скорее с травлей. Несмотря на попытки, официального комментария от директора школы № 18 получить не удалось. Однако во время неофициальной беседы представитель школы намекнул на их точку зрения по этому вопросу.

Представитель выразил неуверенность в том, что было сделано из этого инцидента, задав вопросы о провокационном характере видео. Он предположил, что человек, вмешавшийся в школьный конфликт, возможно, разжигал межэтническую напряженность, и призвал журналиста поговорить с ним относительно его заявлений.

Чтобы получить официальный комментарий от администрации школы, корреспонденту посоветовали перезвонить на следующий день, сославшись на плотный график директора на текущий день. Разговор закончился надеждой на то, что они, возможно, получат ответ завтра, сообщает rostovgazeta.ru.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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