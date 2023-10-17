Памятник Ленину, установленный в селе Весёлый Первый Акбулакского района, не имеет официального владельца. В настоящее время прокуратура предъявила иск о незаконном бездействии местной администрации, сообщила пресс-служба Оренбургского областного суда.
Прокурор Акбулакского района обратился в суд, требуя, чтобы администрация Заилечного сельсовета несла ответственность за то, что местная мэрия не внесла памятник Ленину в кадастровый учёт.
Сам памятник Ленину находится в селе Первый Весёлый и уже долгое время остается без должного внимания. Более того, местная администрация даже не претендует на право собственности на этот памятник, и никто не может считать его своей собственностью.
Тем не менее, в суде указали, что обязанность регистрации прав на памятник лежит на мэрии сельсовета, и поэтому было отказано в удовлетворении иска.
В ответ на это решение суда, прокурор подал апелляцию. Следующее рассмотрение этого вопроса назначено на 26 октября, сообщает 56orb.ru.
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