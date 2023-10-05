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«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения

1:47
Россия

Жители Белгорода призывают изменить процедуру тестирования системы оповещения населения после того, как проверка 4 октября 2023 года вызвала опасения. Во время испытания сирена напугала некоторых жителей, которые не были должным образом проинформированы об учениях. Белгородцы предлагают, чтобы процесс оповещения начинался со звукового предупреждения перед включением сирены.

«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения
Фото: openverse.org

Один местный житель поднял этот вопрос, заявив, что, услышав сирену, люди бросились искать укрытие, и только после этого они получили информацию через громкоговоритель о том, что это была проверка. Он предложил, чтобы процедура была обратной, с первоначальным звуковым предупреждением, за которым следовало бы включение сирены.

Городская администрация в ответ объяснила, что граждане были заранее уведомлены о проверке по каналам СМИ. Однако обеспокоенный житель утверждал, что не все получили эту информацию, и изменение порядка помогло бы ослабить нервозность жителей, особенно пенсионеров и тех, кто, возможно, не имеет доступа к обновлениям СМИ.

Несмотря на заверения администрации в том, что все 52 технических устройства в городе исправны, некоторые жители сообщили, что не слышали сирену во время проверки. В некоторых районах для оповещения жителей частного сектора использовались транспортные средства с громкоговорителями. Однако все еще были случаи, когда сирена не была слышна, включая такие улицы, как Орлова, Буденного, Железнякова, и даже участок на проспекте Богдана Хмельницкого в центре города, сообщает bel.ru.

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В Белгороде провели плановую проверку системы оповещения
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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