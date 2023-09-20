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В Тюменской области откроется новый завод нефтегазового оборудования

Россия

Губернатор Александр Мур и Дэвид Гаджимирзаев, президент "Технологии ОФС", совместно инициировали строительство будущего завода, положив начало амбициозному начинанию. Благодаря значительным инвестициям в размере 3 миллиардов рублей и созданию более 100 рабочих мест этот новый объект будет построен вдоль 9-километрового Велижанского тракта.

В Тюменской области откроется новый завод нефтегазового оборудования
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Губернатор Мур сообщил, что инвестор планирует начать крупномасштабную добычу к 2025 году, уделяя особое внимание удовлетворению насущных потребностей нефтегазовой отрасли. Основная продукция завода будет состоять из оборудования для наклонно-направленного бурения.

После тщательной оценки нескольких регионов "Технологии ОФС" в конечном итоге выбрала Тюменскую область в качестве идеальной площадки для своего нового предприятия. Губернатор Мур пообещал неизменную поддержку на протяжении всего этапа строительства и начального производства, подчеркнув важность этого проекта для региона. Кроме того, тюменский производственный комплекс будет способствовать модернизации парка оборудования компании. Заглядывая в будущее, "Технологии ОФС" имеет амбициозные планы по расширению своего присутствия как на внутреннем, так и на международном рынках.

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Нефтегазовый межрегиональный кластер
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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