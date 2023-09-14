В Нижневартовске один из напавших на инвалида признался: «Меня подставили!»

1:17 Your browser does not support the audio element. Россия

Появились новые подробности скандального инцидента, связанного с групповым избиением подростка-инвалида в Нижневартовске. Один из участников инцидента по имени Рома дал объяснение телеканалу "Мегаполис" относительно того, с чего все началось:

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

«Я не хотел, меня подставили! Там вся толпа била Сережу. Я не хочу в тюрьму! Девочки там спрятались, а хотели они сделать ловушку. Потом Сергей пришел в квартиру и там все началось. Ему там все пощечины давали и еще ставили на колени. Хотя я не говорил, чтобы он так делал. Только сегодня я извинился, Сергей сказал: „Прощаю“.- рассказал Рома.

На видеозаписи видно, как молодой человек плачет, явно очень напуганный публичным разоблачением ситуации. Упоминается, что молодой человек также является инвалидом.

Накануне родственники и соседи избитого подростка собрались во дворе дома Сергея. Рома боялся, что его отправят в тюрьму, потому что, в отличие от всех остальных нападавших, ему уже исполнилось 18 лет. Было объяснено, что Романа воспитывает его бабушка, так как его родители погибли в результате несчастного случая.

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В Нижневартовске хотят сделать анти-кафе для инвалидов