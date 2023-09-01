В Ростовской области открыла свои двери "космическая" школа

2:05 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Сегодня вся страна празднует 1 сентября — День знаний. Донской губернатор Василий Голубев отметил праздник на торжественной линейке в новой школе, которая открылась в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Школа, рассчитанная на 1650 мест, отличается не только тем, что она самая большая в регионе. Есть у нее и еще одно главное преимущество — она "космическая".

Фото: https://www.donland.ru/

"Сюда пришли учиться ребята, которые могут связать свою жизнь с космической отраслью. Этому будет способствовать сотрудничество с корпорацией "Роскосмос". В школе созданы "космические" классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием", — отметил губернатор.

Также ребят и их педагогов поздравил с началом учебы лётчик-космонавт Федор Юрчихин. Космонавт пожелал ребятам, которые сделали свой выбор в пользу космоса, всегда равняться на героя Юрия Гагарина.

В свою очередь ученики выпускного класса получили флаг "Роскосмоса" от представителя ГК с намеком на грядущие открытия и успехи в космическом пространстве.

В четырехэтажной школе созданы все условия для получения знаний в такой перспективной сфере, как космос:

технологичные кабинеты и лаборатории,

столовая на 600 мест,

актовый зал, где есть даже концертное оборудование,

закрытый стадион с футбольным полем, пять залов для физподготовки.

Василий Голубев посетил творческие студии и лаборатории, побеседовал с юными авторами проектов — как творческих, так и научных, а также пожелал ребятам совершить новые открытия и добиться успехов в покорении вселенной.

Также еще одна школа на 600 мест открылась сегодня в Батайске. Всего же на Дону открыли свои двери для учеников четыре новые школы на 3250 мест. Еще шесть школ будут построены в регионе до Нового года.

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