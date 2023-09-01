Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Египте для туристов открыли сезон скидок и выгодных предложений
Киев договорился с Германией о передаче десяти рефрижераторов для тел бойцов ВСУ
Хирург-уролог Гадзиян назвал причины пить воду перед сном
Офицер США Ледвидж: США и Украина выясняют, кто из них виноват в провале ВСУ под Харьковом
Ученые назвали главные признаки приближения сердечного приступа
Китайские ученые установили, что пиво может быть полезно для организма
Блогер Гусейн Гасанов подарил своему учителю на 1 сентября Rolls Royce Cullinan
Николай Долуда поздравил казаков с Днём Донской иконы Божией матери
Владимир Путин сообщил, что встретиться с Си Дзиньпином в ближайшее время

В Ростовской области открыла свои двери "космическая" школа

2:05
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Сегодня вся страна празднует 1 сентября — День знаний. Донской губернатор Василий Голубев отметил праздник на торжественной линейке в новой школе, которая открылась в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. Школа, рассчитанная на 1650 мест, отличается не только тем, что она самая большая в регионе. Есть у нее и еще одно главное преимущество — она "космическая".

В Ростовской области открыла свои двери "космическая" школа
Фото: https://www.donland.ru/

"Сюда пришли учиться ребята, которые могут связать свою жизнь с космической отраслью. Этому будет способствовать сотрудничество с корпорацией "Роскосмос". В школе созданы "космические" классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием", — отметил губернатор.

Также ребят и их педагогов поздравил с началом учебы лётчик-космонавт Федор Юрчихин. Космонавт пожелал ребятам, которые сделали свой выбор в пользу космоса, всегда равняться на героя Юрия Гагарина.

В свою очередь ученики выпускного класса получили флаг "Роскосмоса" от представителя ГК с намеком на грядущие открытия и успехи в космическом пространстве.

В четырехэтажной школе созданы все условия для получения знаний в такой перспективной сфере, как космос:

  • технологичные кабинеты и лаборатории,
  • столовая на 600 мест,
  • актовый зал, где есть даже концертное оборудование,
  • закрытый стадион с футбольным полем, пять залов для физподготовки.

Василий Голубев посетил творческие студии и лаборатории, побеседовал с юными авторами проектов — как творческих, так и научных, а также пожелал ребятам совершить новые открытия и добиться успехов в покорении вселенной.

Также еще одна школа на 600 мест открылась сегодня в Батайске. Всего же на Дону открыли свои двери для учеников четыре новые школы на 3250 мест. Еще шесть школ будут построены в регионе до Нового года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Популярное
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР

Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Путин и Си отказались от личного присутствия на саммите G20. Что это значит?
Конюх похитил 16-летнюю наездницу в Калининграде
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Под Москвой застрелили экс-депутата Дагестана Ахмеда Гамзаева
Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
Последние материалы
Киев договорился с Германией о передаче десяти рефрижераторов для тел бойцов ВСУ
Решение проблемы бессонницы: Экспертные советы для здорового сна
Хирург-уролог Гадзиян назвал причины пить воду перед сном
Офицер США Ледвидж: США и Украина выясняют, кто из них виноват в провале ВСУ под Харьковом
Ученые назвали главные признаки приближения сердечного приступа
Китайские ученые установили, что пиво может быть полезно для организма
Блогер Гусейн Гасанов подарил своему учителю на 1 сентября Rolls Royce Cullinan
Николай Долуда поздравил казаков с Днём Донской иконы Божией матери
Владимир Путин сообщил, что встретиться с Си Дзиньпином в ближайшее время
В Ростовской области открыла свои двери "космическая" школа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников