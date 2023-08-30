В Якутии началось строительство Новоленской ТЭС

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Компания "Интер РАО" приступила к возведению Новоленской ТЭС мощностью 550 МВт в Якутии, по информации из ТАСС.

Фото: Openverse

Предполагается, что начало поставок произведенной электроэнергии на оптовый энергетический рынок будет осуществлено к 1 июля 2028 года.

На территории электростанции будут развернуты три энергоблока с парогазовыми установками индивидуальной мощностью 185 МВт. Техническое оборудование для Новоленской ТЭС будет изготовлено в России; турбины предоставит Уральский турбинный завод, а генераторы будут поставлены компанией "Силамаш". Проект документации для котельного оборудования разработан компанией "Интер РАО — инжиниринг". Примерные инвестиции в строительство Новоленской ТЭС оцениваются в 257 миллиардов рублей.

Группа "Интер РАО" работает в 15 государствах. В России она присутствует в более чем 30 регионах. Общая установленная мощность компании составляет около 31 тысячи МВт.

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