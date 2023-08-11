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Медведев: капитуляция Украины открыла бы путь к миру

Россия

Киевский режим должен всерьёз задуматься о капитуляции: сложив оружие, правительство Украины обеспечит себе и своим гражданам мир. Однако в планы Вашингтона и Киева это не входит. Таково мнение заместителя председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрия Медведева.

Медведев: капитуляция Украины открыла бы путь к миру
Фото: www.gazeta.ru

"Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве".

Политик также назвал мнимое контрнаступление ВСУ сплошным мясокомбинатом, который "работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных".

Медведев также сказал, что Украина перешла в стадию "посмертного гниения": саму страну политик назвал просто "страной 404".

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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