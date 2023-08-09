Губернатор Севастополя Развожаев объяснил дым в бухте: идут учения

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Жителям Севастополя и туристам не стоит беспокоиться по поводу видимого над Севастопольской бухтой дыма, пояснил глава города Михаил Развожаев.

Фото: Соцсети

"Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты. — Прим. ред.)", — пояснил губернатор в своём Telegram-канале.

Утром 9 августа в соцсетях начали появляться видеоролики от туристов, которых испугал шлейф дыма над боевыми кораблями Черноморского флота.

Ранее глава Белгородской области сообщил о чрезвычайном происшествии в регионе: на территории одного из населённых пунктов упал неопознанный объект, в результате чего местным жителем были получены осколочные ранения.

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