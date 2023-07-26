"Царьград": единство общества является условием победы России в войне с внешними врагами

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия

В современной России набирает обороты борьба с внешними врагами, которую некоторые сравнивают с Отечественной войной. Достижение победы становится главной целью и высшей ценностью сегодняшнего дня. При этом обозреватели отмечают, что для того, чтобы добиться успеха в этой важной схватке, необходимы большие жертвы и усилия. Вся страна должна объединиться — как обычные граждане, так и чиновники, сообщает "Царьград".

Фото: culture.ru

Ведение специальной военной операции на Украине является лишь одной частью масштабной войны, развёрнутой против РФ олигархами из Запада. Ставка в этом противостоянии огромна для России и русского народа. Важность этой борьбы и масштаб её последствий нельзя преувеличить.

Чтобы одержать победу, стране необходимо быть единой. Сила русского оружия неоспорима, но для достижения успеха, нужно объединиться. Это станет залогом будущей победы. Разобщённое общество и разделённое мнение только ослабят страну.

Государство должно карать справедливо, чтобы достичь полной победы. При этом необходимо строго реагировать на любые проявления антивоенной позиции, которые могут преследовать скрытые цели разгрома и оккупации России.

Также важно отметить, что иностранные агенты, которые представляют интересы врага и работают на разрушение РФ изнутри, не должны чувствовать себя защищёнными. Им нельзя позволять свободно действовать в России или за её пределами.

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