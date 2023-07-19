Нейросеть нарисовала Нижний Новгород в стиле вселенной Disney

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Нижегородцы попросили нейросеть Midjourney представить их родину в стилистике мультфильмов Disney и были очарованы результатом.

Фото: newsnn.ru

Местный кремль, по мнению искусственного интеллекта, должен напоминать казанскую мечеть Кул-Шариф или сказочный замок.

"Вокруг него летал бы на своем ковре-самолете Алладин", — пишет newsnn.ru.

Рождественская улица Нижнего Новгорода подошла бы персонажам "Кошмара перед Рождеством".

На Ильинскую Midjourney поместила героя "Зверополиса".

Самое известное творение Уолта Диснея — Микки Маус — стал пассажиром канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор.

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