Нижегородцы попросили нейросеть Midjourney представить их родину в стилистике мультфильмов Disney и были очарованы результатом.
Местный кремль, по мнению искусственного интеллекта, должен напоминать казанскую мечеть Кул-Шариф или сказочный замок.
"Вокруг него летал бы на своем ковре-самолете Алладин", — пишет newsnn.ru.
Рождественская улица Нижнего Новгорода подошла бы персонажам "Кошмара перед Рождеством".
На Ильинскую Midjourney поместила героя "Зверополиса".
Самое известное творение Уолта Диснея — Микки Маус — стал пассажиром канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор.
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Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.