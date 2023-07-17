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Анастасия Жукова

Гроза продавцов без лицензии: ИИ успешно пресекает случаи незаконной торговли в Подмосковье

5:45
Наука » Технологии

Нелегальная торговля — привычное зрелище для всех российских регионов, включая Подмосковье. Улучшить благосостояние путём продажи домашних продуктов или личных вещей стремятся как дачники, так и пенсионеры.

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Хотя официальные структуры предупреждают об опасности приобретения помидоров и огурчиков "прямиком с грядки" из-за непроверенного качества товаров, спрос в сфере несанкционированной торговли и не думает идти на спад. Поэтому в битву с продажей продукции "на обочинах" введён страж порядка непреклонный и беспощадный — искусственный интеллект.

Результаты на сегодняшний день

Недавно приступившая к работе в Подмосковье компьютерная программа, "глазами" которой служат около 200 камер системы "Безопасный регион", к концу июня 2023 г. помогла правоохранителям обнаружить более 100 мест незаконной торговли — и в 72 случаях несанкционированные продажи к этому сроку уже были прекращены. Об этом сообщил пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Камеры, к которым подключена инновационная система, основанная на нейросети (программе, имитирующей работу человеческого мозга), располагаются в нескольких десятках городских округов. Особое внимание уделяется Люберцам, Красногорску и Балашихе. Как правило, камеры, следящие за торговлей, находятся в наиболее "рыбных" местах: около железнодорожных станций, переходов и магазинов, на мостах, площадях, парковках и даже во дворах.

Принцип действия

Принцип действия "компьютерного мозга" прост: искусственный интеллект (ИИ) беспрерывно просматривает видео, поступающее к нему с камер в прямом эфире, и ищет на улицах места, которые напоминают точки несанкционированной торговли. Программа успешно выявляет места незаконных продаж благодаря тому, что "натренирована" отличать характерные признаки стихийной торговли: от действий людей до отдельных предметов и внешнего вида продавцов.

Также искусственный интеллект обращает особое внимание на места, где могут расположиться уличные торговцы: газоны, автомобили, прилавки.

На сегодняшний день точность, с которой система обнаруживает случаи несанкционированной торговли, составляет 92%.

Что происходит после обнаружения нарушения? Для начала искусственный интеллект фотографирует "проблемную" точку и отправляет запрос в администрацию района. После этого на указанное программой место выезжает ответственный сотрудник, проводит проверку и подтверждает нарушение (или, наоборот, сообщает о "ложном вызове") через приложение "Проверки Подмосковья". Далее данные перепроверяются ещё раз — теперь уже специальным работником-модератором.

 

Торгующие соленьями и овощами с грядки пенсионеры и дачники несут угрозу не только для здоровья покупателей, но и для легальных продавцов — создавая ситуацию недобросовестной конкуренции. Имеет обнаружение нелегальных торговых точек и экономический интерес: выявление "золотых жил", к которым активно стекается народ в поисках выгодных покупок, позволит заменять несанкционированную торговлю законодательно одобряемой — и обустраивать в выгодных местах легальные ларьки и магазины.

Что ещё контролирует ИИ

Следят камеры системы "Безопасный регион" и не только за несанкционированной торговлей Подмосковья. К примеру, ИИ контролирует перемещения транспорта и дистанционно выявляет машины, не прошедшие техосмотр (ежедневно программой обнаруживаются около 120 таких авто). Поддерживают "умные программы" и безопасность на железных дорогах, определяя личность нарушителей, — это уже помогло снизить до нуля смертность и вдвое сократить нарушения на путях в тех точках, где за порядком следят камеры с подключённым ИИ. Планируется, что до конца 2023 г. на железнодорожных станциях и переходах будут установлены ещё 74 камеры.

Помимо этого, электронные "глаза" компьютерной системы сами обнаруживают пожары, проверяют соблюдение очередей в поликлиниках, а также строго отслеживают бездомных животных, водителей, занимающихся извозом без лицензии таксиста, и незаконный выброс строительного мусора (за последнее система автоматически выписывает перевозчику штраф, облегчая работу инспекторам). Одна из готовящихся к выпуску новинок — программа для поиска по камерам "Безопасного региона" потерявшихся питомцев и обнаружения хозяев четвероногих найдёнышей.

 

Всего в Московской области на данный момент применяются 10 подобных разработок системы "Безопасный регион", основанных на ИИ.

Когда охрана безопасности в самых разных сферах жизни вверяется искусственному интеллекту, это дарит надежду на достойное обеспечение порядка в регионах: машина не способна уставать, проявлять эмоции или поддаваться влиянию человеческого фактора, а значит, её работа будет максимально слаженной и чёткой.

Однако правоохранителям (равно как и нам с вами) всё же стоит быть весьма осторожными и не спешить ослаблять "живой" контроль над ситуацией: как известно, даже самый умный компьютер не застрахован от неверных расчётов и фатальных ошибок.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
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