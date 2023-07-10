Между Минском и Москвой 92% расчётов проходят в рублях

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Торговля между Россией и Белоруссией основывается на расчете российским рублём: товарно-денежный обмен на 92% состоит из отечественной валюты, остальные 1-2% приходятся на доллар и евро. Об этом информирует премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Фото: https://sputnik.by

"У нас исторически всегда была высока доля российского рубля во взаимных расчетах <…> Поэтому в двусторонней торговле не вызвали особых трудностей введенные ограничения со стороны западных стран на расчеты в долларах и евро. За два года эта цифра именно расчетов в российском рубле увеличилась с 80% до 92%".

Как уточняет политик, доля зарубежных валют ещё существует в российско-белорусской торговле только благодаря старым контрактам и инвестиционным соглашениям.

Также отмечается высокая потребность как в российском, так и в белорусском рубле. На данный момент уровень рубля Минска приближается к 5%, а товарооборот составляет около $50 млрд.

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