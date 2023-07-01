Московские педагоги осваивают коучинговые технологии в работе со школьниками

1:33 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Технологии коучинга теперь изучаются московскими учителями. Благодаря такой практике есть возможность создать атмосферу доверия, развивать творческие способности учеников и умение более грамотно распределять свое время.

Такой подход основан на личностно-ориентированном обучении, раскрывающем потенциал ребенка. Новые технологии формируют у школьников осознанное отношение к цели обучения и ответственность за его результат.

Педагогов обучают приемам эффективной коммуникации и инструментам целеполагания, проектированием, планированием и оценкой достижения результатов. Все это можно использовать работе с ребятами при проведении занятий, родительских собраний и других мероприятий.

Обучаются педагоги в дистанционном формате за счет средств столичного бюджета. Осваивать коучинг учителям помогает Корпоративный университет московского образования Департамента образования и науки. Уроки для учителей представляют собой короткие видеолекции. Практические задания дают обратную связь от преподавателей курса. Важно, что обучение идет в удобное для педагога время.

Запуск программы состоялся в апреле, участникам стали более 300 учителей. Новая группа приступит к обучению 4 июля. Записаться на курс желающие могут на портале дополнительного профессионального образования для педагогов.