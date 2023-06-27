Биолог рассказал о действиях, которые необходимо предпринять при встрече со змеёй

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Биолог Павел Глазков посоветовал не приближаться и не пугать змею, в случае если пришлось с ней столкнуться. Об этом сообщает сайт Москва 24.

Из-за жаркой и засушливой погоды в Москве у домов жителей ТиНАО появились змеи. Они ищут влажные места, чтобы попить и охладиться. Для этого подходят подъезды домов.

Отлов змей не производится, так как в основном людям попадаются ужи, которые не причиняют никому вреда.

"Эти змеи не ядовитые и не нападают на человека. Ужи вообще пугливые. Не бывает такого, чтоб он сами на человека набрасываются", — отметил Глазков.

Тем не менее даже при встрече с ужом следует проявлять осторожность. Даже если змея не ядовитая, она может укусить в целях самообороны. К ней не следует приближаться и брать её в руки.

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