Мигранты "захватывают" подвалы жилых домов в Петербурге

3:25 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Жители нового квартала в Приморском районе Санкт-Петербурга жалуются на мигрантов, незаконно "оккупировавших" подвалы многоэтажек.

В соцсетях и Telegram-каналах петербуржцы публикуют видео с иностранными гражданами, поспешно выносящими пакеты и сумки с вещами из подвального помещения в одном из домов, расположенных на территории ЖК "Чистое небо". По словам жильцов здания, в управляющей компании прекрасно знают о проблеме и, несмотря на многочисленные обращения, ничего не предпринимают.

"Месяц назад я снимала миграцию с вещами таких же "проживающих" из подвала 6 парадной. Предъявила эти видео управляющему и куратору Чистого Неба — был дан ответ, что никто в подвалах не проживает, все это проверяется и это просто строители забирали свой инструмент в чемоданах и ванной (да, они выходили с ванной, такой же, как установлены у нас в квартирах) было сказано, что "ну это же строители (хи-ха-ха). А по итогу получается, что они живут во всех подвалах и не только в нашей очереди — и я думаю УК в курсе, т. к. эти мигранты им платят за проживание", — рассказала о ситуации местная жительница.

Ряд информационных источников ранее сообщали, что жители 11 очереди ЖК "Чистое небо" обнаружили импровизированную квартиру в подвале дома. В помещении долгое время проживали мигранты, которые, как выяснилось, уже не первый раз "переезжают" вместе со своими вещами из одного подвала в другой.

Источник фото: t.me/breaking_spb/15036

Как неоднократно сообщали СМИ, с каждым годом в "культурной столице" возникает все больше проблем, связанных с трудовыми мигрантами. Так, например, в новостных сводках достаточно часто встречается овощебаза на Софийской улице, где регулярно возникают конфликты между представителями разных диаспор, которые нередко доходят до поножовщины и заканчиваются серьезными увечьями. В экспертном сообществе отмечали, что во многом сложившаяся ситуация связана с неэффективной миграционной политикой Смольного.

Несмотря на постепенное увеличение в последние несколько лет количества преступлений, совершаемых выходцами из стран ближнего зарубежья на территории Санкт-Петербурга, и обеспокоенность горожан, в администрации губернатора Александра Беглова фактически ничего не предпринимают для решения этой проблемы. Боле того, в городе на Неве по-прежнему существуют ряд мест, ставших рассадниками криминала, где мигранты торгуют контрафактными товарами. Одним из самых известных остается Апраксин двор — архитектурный комплекс в историческом центре, более известный как "Апрашка". Исторический объект благодаря инертности чиновников из Смольного напоминает петербуржцам рынок из лихих 90-х.

СМИ отмечали, что в последнее время мигранты "захватывают" школьные площадки, на которых проводят время, распивая алкоголь. Из-за нетрезвых иностранцев дети не могут заниматься спортом на свежем воздухе. Правоохранительные органы и городские власти, несмотря на общественный резонанс, ничего не предпринимают.