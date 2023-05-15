Леопард Leo283F попала в объективы фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда"

0:44 Your browser does not support the audio element. Россия

Известная в Приморском крае самка леопарда Leo283F вновь стала объектом внимания учёных и журналистов.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Земля_леопарда

Леопард Leo283F впервые попала в объективы фотоловушки. В пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда" поделились кадрами, на которых видно, как леопард с интересом рассматривает фотоловушку, установленную на территории национального парка. Об этом сообщает zr.media.

Сотрудники парка рассказали, что Leo 283F очень острожный хищник. Она была замечена на территории нацпарка лишь в прошлом году. Сейчас леопарду около четырёх лет.

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