Петербург не вошел в топ-10 регионов РФ по вводу жилья в 2022 году

"РИА Рейтинг" со ссылкой на данные Росстата опубликовало статистику ввода жилья в РФ в 2022 году. Северная столица под руководством Александра Беглова не вошла в первую десятку городов.

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Согласно данным, ввод жилья в РФ в 2022 году составил 102,71 миллиона квадратных метров, что на 11% выше, чем в 2021 году. Первые три места заняли Ленинградская Московская и Тюменская области. Санкт-Петербург же занял лишь 31 место.

Одной из причин, по которой Петербург занял столь низкие позиции, является сокращение жилищного строительства, вызванного бюрократическими проволочками и потребностями Смольного в выполнении показателей федеральных программ. В прошлом году город умышленно перенес ввод готовых ЖК с 2022 на 2023 год.

Такое мнение в частности высказывали участники строительного рынка изданию "Деловой Петербург". Эксперты отмечали, что Смольный искусственно перенес ввод жилья, несданного в декабре 2022-го на 2023 год. По оценкам аналитиков, были готовы 1,45 миллиона "квадратов", однако по факту было введено 443,2 тыс. "квадратов". Еще миллион оставлен "на потом". Таким образом обеспечиваются нужные показатели по нацпроекту.

Потребность в переносе ввода проектов для выполнения показателей по национальным проектам обусловлена резким сокращением новых строительных проектов. Есть несколько причин их сокращения. Первой из них является очередной перенос сроков принятия Генерального плана Санкт-Петербурга. Принять его должны были более двух лет назад, но процесс постоянно переносился.

В СМИ отмечали, что принять Генплан могут весной 2023 года, на это же рассчитывали и застройщики, однако теперь принять документ планируют не раньше осени. Как отмечали в СМИ, перенос сроков рассмотрения документа может быть связан с тем, что Смольный активно корректирует Генплан под нужды девелоперов и программы "реновации".

Вторым неблагоприятным фактором является работа градостроительной комиссии, которая стала преградой для быстрого старта проектов. По оценкам экспертов, в результате создания органа сроки согласования проектов выросли на 4 месяца. Также отмечалась тенденция, согласно которой город попытается выровнять показатели по объему вводимого жилья, а самого жилья в ближайшие годы строить много не станут.