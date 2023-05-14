Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NYT: украинские военные в Артёмовске назвали российские танки своим кошмаром
МК: Путин и Песков дали объяснение, почему русские так медленно ведут СВО на Украине
Зеленский не исключил, что Запад снизит поставки оружия Киеву, если тот провалит контрнаступление
Защита картера может навредить мотору
Французский политик Филиппо: мир должен знать, что Зеленский безумен
Папоротники: какие виды идеальны для дачи
Виола: особенности выращивания в открытом грунте
Марков рассказал о планах ВСУ по захвату территории РФ: Washington Post подтверждает
Анналена Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы

Петербург не вошел в топ-10 регионов РФ по вводу жилья в 2022 году

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

"РИА Рейтинг" со ссылкой на данные Росстата опубликовало статистику ввода жилья в РФ в 2022 году. Северная столица под руководством Александра Беглова не вошла в первую десятку городов.

Петербург не вошел в топ-10 регионов РФ по вводу жилья в 2022 году
Фото: kanoner.com

Согласно данным, ввод жилья в РФ в 2022 году составил 102,71 миллиона квадратных метров, что на 11% выше, чем в 2021 году. Первые три места заняли Ленинградская Московская и Тюменская области. Санкт-Петербург же занял лишь 31 место.

Одной из причин, по которой Петербург занял столь низкие позиции, является сокращение жилищного строительства, вызванного бюрократическими проволочками и потребностями Смольного в выполнении показателей федеральных программ. В прошлом году город умышленно перенес ввод готовых ЖК с 2022 на 2023 год.

Такое мнение в частности высказывали участники строительного рынка изданию "Деловой Петербург". Эксперты отмечали, что Смольный искусственно перенес ввод жилья, несданного в декабре 2022-го на 2023 год. По оценкам аналитиков, были готовы 1,45 миллиона "квадратов", однако по факту было введено 443,2 тыс. "квадратов". Еще миллион оставлен "на потом". Таким образом обеспечиваются нужные показатели по нацпроекту.

Потребность в переносе ввода проектов для выполнения показателей по национальным проектам обусловлена резким сокращением новых строительных проектов. Есть несколько причин их сокращения. Первой из них является очередной перенос сроков принятия Генерального плана Санкт-Петербурга. Принять его должны были более двух лет назад, но процесс постоянно переносился.

В СМИ отмечали, что принять Генплан могут весной 2023 года, на это же рассчитывали и застройщики, однако теперь принять документ планируют не раньше осени. Как отмечали в СМИ, перенос сроков рассмотрения документа может быть связан с тем, что Смольный активно корректирует Генплан под нужды девелоперов и программы "реновации".

Вторым неблагоприятным фактором является работа градостроительной комиссии, которая стала преградой для быстрого старта проектов. По оценкам экспертов, в результате создания органа сроки согласования проектов выросли на 4 месяца. Также отмечалась тенденция, согласно которой город попытается выровнять показатели по объему вводимого жилья, а самого жилья в ближайшие годы строить много не станут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
Стало понятно, почему ВСУ устроили засаду на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и бомбардировщика Су-34 назвал эксперт
Российские пограничники начали аннулировать визы финских граждан
Российские пограничники начали аннулировать визы финских граждан
Последние материалы
NYT: украинские военные в Артёмовске назвали российские танки своим кошмаром
МК: Путин и Песков дали объяснение, почему русские так медленно ведут СВО на Украине
Зеленский не исключил, что Запад снизит поставки оружия Киеву, если тот провалит контрнаступление
Защита картера может навредить мотору
Французский политик Филиппо: мир должен знать, что Зеленский безумен
Папоротники: какие виды идеальны для дачи
Виола: особенности выращивания в открытом грунте
Марков рассказал о планах ВСУ по захвату территории РФ: Washington Post подтверждает
Анналена Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы
Вред или польза: кнопка "старт/стоп" в автомобиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников