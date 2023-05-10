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У 22% петербуржцев зарплата в 2023 году стала меньше

1:50
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Почти половина работающих жителей Петербурга почувствовала изменение своей заработной платы с начала 2023 года. Кроме того, согласно новому исследованию, Северная столица оказалась на 14-м месте рейтинга РИА Новости по динамике роста зарплат. Тем временем в Смольном заявляют о росте доходов петербуржцев за последние годы.

У 22% петербуржцев зарплата в 2023 году стала меньше
Фото: sterhluki.ru

Согласно исследованию, выйти на доход более 100 тысяч рублей 75% петербуржцев смогут только спустя 12,3 года. На рост зарплат до уровня 100 тысяч рублей у половины занятых в Северной столице потребуется 7,6 года, а 25% работников смогут получать такой доход уже через 2,8 года. При этом зарплаты в Мурманске и НАО превысят 100 тысяч рублей в месяц у 75% жителей на несколько лет раньше, чем у петербуржцев.

Напомним, в отчете перед парламентом Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов среди результатов работы Смольного за 2022 год назвал рост средней заработной платы до 84 800 рублей. Официальный средний доход вырос на 11,2%.

Эксперты опровергают данные Смольного. Официальные цифры не подтверждают и специалисты Института региональной экспертизы. Ведущий аналитик Илья Турманидзе назвал расчет средней заработной платы по Санкт-Петербургу "трюком" и "фарсом" со стороны чиновников. Аналитики также критикуют систему подсчета среднего дохода горожан, по которой одни получают больше, другие меньше, но в среднем все получают более 80 тысяч рублей.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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