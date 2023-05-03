Политолог Марков призвал власти РФ раздать автоматы ополченцам на приграничных территориях

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Приграничные с Украиной районы РФ нуждаются в создании народного ополчения для защиты российской территории, заявил политолог Сергей Марков.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

По его словам, эта идея уже была озвучена Олегом Царёвым и прочими лидерами общественного мнения.

"Серия терактов в Брянской области ставит этот вопрос во весь рост. Власти России должны не тянуть время, а дать мужикам на приграничных территориях возможность защищать свои города, и поселки, и деревни", — написал Марков своём Telegram-канале.

Политолог уверен, что вероятность распространения оружия на чёрном рынке в России таит меньшую опасность, чем возможность ежедневных терактов ВСУ.

"Дайте автоматы ополченцам на приграничных территориях!" — обратился Марков к властям.

Ранее австрийский политик представил в США карту "будущей России" и предложил разделить страну на 41 новое автономное государство.

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