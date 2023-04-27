Беглов не приехал на место ЧП в Павловске

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Вечером 26 апреля в Павловске были слышны звуки взрыва. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Губернатор Александр Беглов на место ЧП не приехал. Так же градоначальник повел себя в начале апреля — когда взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной. Тогда пострадали десятки человек и один погиб.

В результате ЧП в Павловске никто не пострадал — по данным следствия, устройство находилось в заброшенном здании. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Следователи установили, что "взорвалось неустановленное устройство, из-за чего повреждения получили основание котельной и находящееся рядом здание конноспортивного клуба".

Губернатор Беглов на место ЧП не приехал. Градоначальник и его пресс-служба также никак не комментировали произошедшее. Вместо них об инциденте рассказывал глава администрации Павловска Андрей Чапуров.

Напомним, что это уже не первый взрыв на территории Петербурга, что указывает на проблемы с безопасностью в городе. 2 апреля в городе произошел теракт, в результате которого погиб журналист и военкор Владлен Татарский, пострадали десятки человек. Беглов также не приехал на место ЧП, более того, не стал выражать сочувствия пострадавшим и их семьям.