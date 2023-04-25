Для малонаселенных регионов России рассмотрят новые способы голосования

0:46 Your browser does not support the audio element. Россия

Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала мнение о необходимости разработки новых способов голосования для регионов с низкой плотностью населения. По ее словам, Центризбирком уже подготовил предложения о соответствующих изменениях, но конкретные детали не были озвучены.

"Вчера я попросила своих коллег обсудить, какие новые методы голосования могут сделать систему еще более эффективной для регионов, где присутствует большой разброс и крайне малое количество жителей", — заявила глава ЦИК.

Традиционно к регионам с низкой плотностью населения в России относят Якутию, Камчатский край, Магаданскую область, Чукотский автономный округ и Красноярский край.

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