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Financial Times: власти России забирают иностранные паспорта у чиновников, чтобы не сбежали

1:44
Россия

Федеральная служба безопасности в России вводит запрет на выезд за границу для высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний. Таким образом здесь пытаются не допустить "утечек" и дезертирства.

Financial Times: власти России забирают иностранные паспорта у чиновников, чтобы не сбежали

Поскольку СВО всё ещё бушует, сотрудники ФСБ ужесточили требования к поездкам за границу для служащих государственного сектора. От крупных чиновников требуют сдачи заграничных паспортов. Это касается некоторых не только действующих, но и бывших сотрудников госаппарата, как изданию Financial Times сообщили несколько человек, знакомых с этим вопросом.

Данное давление отражает "глубокие подозрения Кремля и ФСБ" в отношении лояльности российской гражданской элиты, многие представители которой в частном порядке, по мнению издания, выступают против специальной военной операции, так как недовольны её влиянием на их образ жизни. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для некоторых работников "чувствительных сфер".

С советских времён российские чиновники с доступом и государственной тайной среднего уровня были обязаны оставлять свои паспорта в специальном отделе в их министерствах и компаниях. Однако российские службы безопасности редко соблюдали эти правила, как рассказывают бывшие чиновники. Ситуация изменилась после присоединения Крыма в 2014 году, когда чиновников стали предостерегать от поездок в такие страны, как Великобритания и США. А после начала СВО ограничения на выезд стали применяться гораздо более широко.

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Россиян, работающих "на себя" не хотят пускать за границу
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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