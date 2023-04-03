Актриса Алёна Яковлева осудила уехавшего из России Дмитрия Назарова и поддержала Анатолия Белого

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса театра и кино Алёна Яковлева высказалась о сбежавших из России артистах, которые уехали из страны после начала СВО на Украине. Она отметила, что никогда не хотела эмигрировать и не видит своей жизни вне родины.

Артистка в эфире YouTube-шоу "Так сказать" высказалась об актёре Анатолии Белом, который осудил спецоперацию, уволился из МХТ и уехал за границу. Яковлева указала на то, что актёр неоднократно говорил о несчастливой жизни после отъезда. Однако выразила ему уважение за его позицию и поступки.

"Честнее всех Белый. Он взял и ушёл, уехал. И уже там говорит, что ему всё не нравится, пытается себя найти в других местах. Но это ненадолго", — сказала Яковлева.

Яковлева также прокомментировала поведение Дмитрия Назарова, который поддержал Украину и со скандалом уехал из России.

"Ему дана индульгенция народного артиста. И так публично высказываться некорректно", — заключила актриса.

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