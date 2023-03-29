Реальные заработные платы россиян за пять лет выросли на 22% — Голикова

За последние пять лет реальные доходы россиян превысили 22%. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Несмотря на массу негативных событий в жизни страны, а также всего мира вроде коронавирусной пандемии, за последние пять лет отмечался устойчивый рост реальных доходов граждан России (с учётом инфляции). Он превысил 22%, причём данный рост продолжится и в 2023, учитывая принимаемые властями меры. Такое заявление Татьяна Голикова сделала на совещании президента с членами правительства.

"Согласно прогнозу, с учётом мер, которые запланированы к реализации в 2023 году, в целом по Российской Федерации ожидается устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения", — сообщила Голикова.

Она также рассказала, что за 2022 год среднегодовой подушевой доход россиян увеличился на 12,5%. За пять лет с 2017 года более 3,6 миллионов граждан страны вышли из черты бедности.

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Зарплаты россиян поставят на карту