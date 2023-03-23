Премьер Мишустин: Россия в 2024 году может обогнать развитые страны по росту ВВП

2:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчётом кабмина. Он предположил, что уже в следующем году рост ВВП России может превысить показатели развитых стран.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ежегодном отчёте правительства перед Госдумой сообщил, что Россия столкнулась в 2022 году с беспрецедентным санкционным ударом. Никакие другие страны ничего подобного не испытывали. Однако Банк России совместно с правительством принял комплекс мер, который позволил обуздать инфляцию. Сейчас она приближается к целевому уровню. На внутреннем рынке России сохранено более 1 700 видов товаров.

Мишустин подчеркнул, что главной мишенью западных санкций был именно российский народ, и в желании навредить России Запад ничем не брезговал. Весь прошлый год кабинет министров работал над контрмерами, защищая страну от санкций. Финансовая система выстояла. Мишустин допустил, что уже в 2024 году темпы роста ВВП России могут обогнать аналогичные показатели развитых стран.

С начала введения санкций Россия реструктурировала займы на сумму свыше шести триллионов рублей. В стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, а доходы 15 миллионов наиболее финансово уязвимых россиян не пострадали за счёт увеличения МРОТ на 17%. В России построено свыше тысячи детских садов за три года.

Сборы от отечественных фильмов в прокате в январе 2023 достигли максимума за пять лет, свыше 3,5 миллионов семей в 2022 году переехали в новое жильё. Малый бизнес получил в 2022 году более 1,25 триллиона рублей кредитной поддержки. По мнению Мишустина, российские власти под руководством президента смогли решить самые сложные вопросы 2022 года.

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