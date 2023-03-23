Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Двум омичам вынесли приговор за убийство с гвоздодёром
Ходаковский о невозможности углублять и расширять наступление на СВО: "Нечем и некем"
Кадыров: командование ВСУ бросает неподготовленных солдат в пекло
Захарова об ордере на арест Путина: у высших лиц государств есть иммунитет перед решениями МУС
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года: "Идёт в ногу со временем"
В Dead by Daylight появятся предметы из Meet Your Maker
Захарова: украинцы — просто расходный материал для НАТО
"Терминалу Астафьева" разрешили хранить контейнерные грузы
Пианист Денис Мацуев заявил, что китайские музыканты не смогут вытеснить российских

Премьер Мишустин: Россия в 2024 году может обогнать развитые страны по росту ВВП

2:11
Россия

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчётом кабмина. Он предположил, что уже в следующем году рост ВВП России может превысить показатели развитых стран.

Премьер Мишустин: Россия в 2024 году может обогнать развитые страны по росту ВВП

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ежегодном отчёте правительства перед Госдумой сообщил, что Россия столкнулась в 2022 году с беспрецедентным санкционным ударом. Никакие другие страны ничего подобного не испытывали. Однако Банк России совместно с правительством принял комплекс мер, который позволил обуздать инфляцию. Сейчас она приближается к целевому уровню. На внутреннем рынке России сохранено более 1 700 видов товаров.

Мишустин подчеркнул, что главной мишенью западных санкций был именно российский народ, и в желании навредить России Запад ничем не брезговал. Весь прошлый год кабинет министров работал над контрмерами, защищая страну от санкций. Финансовая система выстояла. Мишустин допустил, что уже в 2024 году темпы роста ВВП России могут обогнать аналогичные показатели развитых стран.

С начала введения санкций Россия реструктурировала займы на сумму свыше шести триллионов рублей. В стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность, а доходы 15 миллионов наиболее финансово уязвимых россиян не пострадали за счёт увеличения МРОТ на 17%. В России построено свыше тысячи детских садов за три года.

Сборы от отечественных фильмов в прокате в январе 2023 достигли максимума за пять лет, свыше 3,5 миллионов семей в 2022 году переехали в новое жильё. Малый бизнес получил в 2022 году более 1,25 триллиона рублей кредитной поддержки. По мнению Мишустина, российские власти под руководством президента смогли решить самые сложные вопросы 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина

О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.

Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
Садальского восхитило фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Войдёт в историю
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
В Китае рассказали, как Россия перехитрила США, добившись выплаты долгов
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
МО Украины: направление ударов ВС РФ изменилось
"Будет суд в Гааге, будет петь "Сядем!": Галкин* высмеял творчество SHAMANа
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Командир Жога оценил просьбу бойца ВСУ не скидывать гранату
Последние материалы
Марочко заявил, что ВСУ могут нанести удары по всей линии фронта Донбасса
Певица Вика Цыганова рассказала, как её унизили в телешоу "Суперстар"
Политолог Ищенко заявил о самой безумной авантюре предстоящего наступления ВСУ
Знаменитый Bentley Blower снова возвращается на гонки
Власти Свердловской области усилят охрану железной дороги для защиты от терактов и диверсий
Терапевт Драпкина: заменять воду другими напитками нельзя, организм сочтёт это едой
Блинкен и Грэм обсудили, как МУС будет арестовывать прибывшего в США Путина
Генеральные прокуратуры России и Таиланда одобрили соглашение о взаимной экстрадиции
Jyllans-Posten: Найденный вблизи "Северных потоков" объект находился в воде долгое время
Даня Милохин и Моргенштерн* попали в ДТП на тайском острове Пхукет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников