Мэр Калининграда ушёл в отставку и решил вернуться на пост главврача больницы

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Калининградский градоначальник решил уйти в отставку и вернуться на должность главврача больницы. Он объяснил это тем, что "медицина его не отпускает".

В среду 22 марта стало известно об уходе в отставку главы Калининграда Евгения Любивого. Он заявил о желании вернуться на прежнее место работы — главным врачом Больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом градоначальник сообщил на заседании Горсовета, который и принял его отставку.

"Хотел поблагодарить весь депутатский корпус, администрацию за бесценный опыт, который я приобрёл в процессе управления городом, — заявил Любивый депутатам. — Но президентом страны и губернатором области перед здравоохранением ставятся серьёзные задачи. Ни для кого не секрет, что я всю свою жизнь занимался врачебным искусством. Медицина не отпускает меня. Хочу и дальше заниматься своим любимым делом, приносить пользу людям".

При этом Любивый подчеркнул, что депутатом городского совета он останется и политическую деятельность заканчивать не планирует. Тем более, что в БСМП он будет вновь занимать руководящую должность, на которой постоянно приходится иметь дело с администрацией Калининграда и другими органами исполнительной и законодательной власти разных уровней.

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