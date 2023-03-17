Власти Калининграда призвали жителей не бояться систем HIMARS, которые будут установлены в Польше

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Жителям Калининградской области не стоит бояться РСЗО HIMARS, которые пообещала установить Польша на своей границе рядом с этим российским регионом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Калининградцы могут быть уверены в своей безопасности, потому что находятся под надёжной защитой ВС РФ, заверили власти.

"Несмотря на явно наступательный потенциал пусковых установок HIMARS, жителям нашего региона нечего опасаться. Они под надежной защитой частей Балтийского флота и, в целом, Армии России", — заявил Лысков в разговоре с РИА Новости.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что когда Варшава получит от США системы HIMARS, разместит их неподалёку от границы с Калининградской областью.