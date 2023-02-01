Бельский запретил символику СВО в питерском Заксобрании

Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Звереву запретили работать с символикой специальной военной операции (СВО). На его флажок с буквой Z на заседании городского парламента пожаловался заместитель главы фракции "Яблоко" Борис Вишневский, после чего спикер Александр Бельский принял замечание и флажок убрали.

На заседании петербургского парламента в среду, 1 февраля, депутат Борис Зверев от партии КПРФ присутствовал с флажком с буквой Z — символикой спецоперации. Заместитель главы фракции "Яблоко" Борис Вишневский потребовал убрать атрибут, нарушающий, по словам депутата, парламентский регламент. По словам Вишневского, члены ЗакСа могут заседать только с флажками и символикой партий, от которых были избраны. Спикер Заксобрания Александр Бельский согласился и принял замечание Вишневского, после чего Зверев был вынужден убрать флажок с буквой Z.

СМИ неоднократно писали об отсутствии поддержки СВО и патриотичной повестки со стороны Смольного и Законодательного собрания Петербурга. Сам председатель городского парламента Бельский предпочитает лишь "пиариться" на теме специальной военной операции. Так, накануне спикер рассказал в своем телеграм-канале о поездке в "зону СВО", однако выяснилось, что возглавляемая им делегация петербургских депутатов находилась в Белгороде, где спецоперация не проводится. Фактически Бельский не пересекал границу Белгородской и Луганской областей, но предпочел представить это общественности как "поездку на фронт".

Напомним, еще в сентябре прошлого года в экспертном сообществе упрекали петербургских чиновников и депутатов в недостаточной поддержке мобилизованных и военнослужащих, находящихся на фронте. Лучшим способом проявить реальную поддержку и выразить уважение к участникам специальной военной операции, как заявлял социолог Максим Шугалей, могло стать решение представителей петербургских властей отправиться непосредственно в зону боевых действий.