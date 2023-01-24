Педагоги столицы ДФО первыми в РФ повысят квалификацию по новой программе

Педагоги и управленцы муниципальных школ столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) первыми в России повысят квалификацию по новой программе, передаёт zr.media.

По информации издания, в понедельник, 23 января, руководитель Владивостока Константин Шестаков договорился с ректором Академии Минпросвещения Павлом Кузьминым о сотрудничестве. Как пояснил мэр, учителей ждёт целая серия мероприятий, в рамках которых они улучшат свои профессиональные навыки, получат новые знания и в дальнейшем смогут повысить уровень образования на территории города.

Столица ДФО — первая в РФ площадка, где педагогов на протяжении шести дней будут знакомить с современными методами работы в школах, подчёркивается в материале.

Отмечается, что Академия Минпросвещения в будущем планирует запустить подобные программы повышения квалификации в других субъектах России.