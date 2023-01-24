Педагоги и управленцы муниципальных школ столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) первыми в России повысят квалификацию по новой программе, передаёт zr.media.
По информации издания, в понедельник, 23 января, руководитель Владивостока Константин Шестаков договорился с ректором Академии Минпросвещения Павлом Кузьминым о сотрудничестве. Как пояснил мэр, учителей ждёт целая серия мероприятий, в рамках которых они улучшат свои профессиональные навыки, получат новые знания и в дальнейшем смогут повысить уровень образования на территории города.
Столица ДФО — первая в РФ площадка, где педагогов на протяжении шести дней будут знакомить с современными методами работы в школах, подчёркивается в материале.
Отмечается, что Академия Минпросвещения в будущем планирует запустить подобные программы повышения квалификации в других субъектах России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.