Челябинские школьники после "разговоров о важном" назвали Путина главным мужчиной своей жизни

С 2022 года школьники начали изучать новый предмет под названием "разговоры о важном". В Челябинской области рассказали об успехах изучения новой дисциплины.

С начала учебного года по понедельникам в школах Челябинска торжественно выносят флаг РФ под звуки гимна. После линейки с каждым классом учителя проводят "разговоры о важном", на которых рассказывают о важных для России событиях.

Ранее родительская общественность возмутилась по поводу того, что к "разговорам о важном" привлекли исполнителя Егора Крида.

Уроки уже приносят свои плоды. Учитель начальных классов Наталья Ключникова рассказала об ответах, которые дают школьники.

"На вопрос о главном мужчине в вашей жизни — о папе — многие ответили: "Путин". В целом предмет полезный. Даже первоклассники сейчас знают о своих правах, о конституции, государственной символике", — цитирует слова преподавателя kursdela.biz.

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