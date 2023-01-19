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"Офицеры России" просят вернуть Волгограду название Сталинград: депутаты и общественники поддержали

Россия

Всем известно, что в этом году празднуется 80-летняя годовщина великой Сталинградской битвы. Многие ветераны, общественные деятели и депутаты поддерживают идею вернуть городу Волгоград её историческое название. За эту инициативу выступили ветераны и обычные граждане. Поддержала данную инициативу Общероссийская общественная организация "Офицеры России".

"Офицеры России" просят вернуть Волгограду название Сталинград: депутаты и общественники поддержали

"У России должен быть Сталинград!" — приводит слова председателя Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Героя России генерал-майора Сергея Липового Общественная Служба Новостей.

Они обратились с просьбой поддержать переименование города к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и руководителю Волгоградской области Андрею Бочарову.

Идею переименования Волгограда в Сталинград поддержали ряд парламентариев и общественных деятелей.

Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила:

"Я на протяжении 20 лет регулярно подписывает письма, которые приносят офицеры России, ветераны России или граждане Волгограда.
В письмах, которые приносят эти люди, они просят переименовать город обратно в Сталинград. Я подписываю их, потому что поддерживаю эту идею", — написала она.

Данную инициативу поддерживают:

  • член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман;
  • режиссер, Народный артист России Владимир Бортко;
  • сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди;
  • писатель и блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков;
  • писатель Сергей Лукьяненко.

В частности, член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков написал:

"Замечательная идея, поддерживаю, давно пора. Это слово — Сталинград — известно во всем мире, оно даже не к самому городу имеет отношение, а к подвигу нашей великой страны", — заключил он.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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