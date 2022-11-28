НГ: чиновники боятся появления Сталинграда на карте России

Волгоград может быть переименован. С инициативой вернуть городу историческое название выступила группа ветеранов, желающих накануне празднования 80-летия контрнаступления советских войск в битве на Волге услышать имя Сталинград.

В обращении к губернатору Андрею Бочарову ветераны озвучили просьбу восстановить историческую справедливость. Глава региона решил создать специальную рабочую группу для изучения проблемы.

Возможные дискуссии на тему переименования заинтересовали журналистов, блогеров, общественников и политических экспертов.

В принципе, издания достаточно часто проводили опросы "Вы за Волгоград или Сталинград?", а политики демонстрировали свою принципиальную позицию (коммунисты традиционно за Сталинград, партия власти уклончиво ссылалась на мнение народа).

Согласно соцопросам:

название "Волгоград" в последние годы поддерживали около 40% респондентов,

название "Сталинград" — около 30%,

название "Царицын" — 10-15%.

Не имели мнения по вопросу 15-20% респондентов.

Ранее тему поднимали ещё во времена Бориса Ельцина, который в 1996 году во время своей предвыборной кампании обратился к жителям города "сталинградцы", но отметил, что этот вопрос должны решать сами горожане.

В мае 2011 года российский президент Владимир Путин объявил о создании Общероссийского народного фронта (ОНФ), и заявил: "Как же нам побеждать без Сталинграда!".

Многие ожидали переименования накануне празднования 70-летия победы под Сталинградом.

До сих пор этот вопрос не решали. Но сейчас — максимально удобный для этого момент.

"Скорее всего, инициатива ветеранов была заранее согласована с Москвой. Именно этим и объясняется положительная реакция губернатора на это обращение. К слову, чуть раньше на встрече с Владимиром Путиным Бочаров обсуждал вопрос подготовки празднования 80-летия сталинградской победы именно как всероссийского торжества", — делится "Независимая газета".

Если решение по этому вопросу уже принято, то переименование Волгограда в Сталинград уже не за горами. Стартовавшая после 24 февраля модернизация политической системы нуждается в победных символах, а Сталинград традиционно занимает в советском историческом поле одно из главных мест. Так что, именно этот символический резерв и будет задействован по формуле "всё для фронта, всё для победы", — считают авторы.

Ожидается, что 2 февраля 2023 года российский президент Владимир Путин прибудет на празднование 80-летия сталинградской победы — видимо, к этому все перемены и приурочат.

Однозначно до этой даты пройдёт "цифровой референдум" — скорее всего, в формате госопроса граждан, но проблем с этой стороны у властей быть не должно.

Количество положительно отозвавшихся об этой инициативе легко может оказаться в районе 50-60%, так что голос противников сталинградского бренда вряд ли будет значим в принятии вопроса.

Самое большое сопротивление переименованию, как это ни странно, может оказать именно местная бюрократия, привыкшая к вольготному существованию периферии. Если патриотическую столицу России будут держать в фокусе внимания федеральные власти, то это потребует от чиновников иного отношения к своим обязанностям.

Жёсткое отношение федерального центра им будет обеспечено — нельзя же, чтобы в СМИ и соцсетях появлялись новости вроде "В Сталинграде сливают нечистоты в Волгу", "В больнице Сталинграда бабушки подрались за еду" и даже "В центре Сталинграда встал дыбом асфальт".

"Чиновникам гарантирован адский прессинг центральной власти, для которой будет принципиально важно подкрепить возвращение Сталинграда превращением его в главную витрину современного российского патриотизма", — заключают авторы.

Добавим, что в Париже "Сталинградом" названы площадь, бульвар и станция метро, в Лионе — главный антикварный рынок, в Брюсселе — проспект и отель, а в Болонье — центральная улица города. Также по всей Европе раскиданы десятки улиц, переулков и площадей с именем города-героя.