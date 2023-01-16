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Бастрыкин поручил СК проверить стройку на Охтинском мысу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту начала строительства на Охтинском мысу после сигнала градозащитников. Активисты полагают, что владелец участка — ПАО "Газпром", — начал стройку в непосредственной близости от местонахождения памятников неолита, Средневековья и петровского времени, и в процессе их могут попросту срыть. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Бастрыкин поручил СК проверить стройку на Охтинском мысу

Наблюдавшие за работами общественники заметили, что расположение техники не соответствует заявленному проекту, и опасаются, что указанные работы на мысе грозят уничтожением памятников российской истории: неолитической промысловой зоны (V-III тыс. до н. э.), мысового городища новгородского времени (XIII в.), сооружения крепости Ландскрона (1300-1301гг.), крепости Ниеншанц (XVII в.), основанной Петром Великим Охтинской верфи (Охтинского адмиралтейства), где в годы войны и блокады Ленинграда ремонтировали суда.

Ранее группа градозащитников выложила в Сеть видеообращение к президенту РФ. Петербуржцы рассказали о работе археологов, выявленных памятниках, истории попыток создать археологический заповедник на Охтинском мысу. Защитники мыса отметили, что эксперты из Государственного Эрмитажа предупреждали о риске потери памятников из-за проводимых в непосредственной близости работ.

В 2021 году президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания историко-археологического заповедника на Охтинском мысу. Губернатор Александр Беглов, поблагодарив главу государства, согласился с концепцией археомузея именно на Охте, заметив, что само рождение Петербурга связано со взятием шведской крепости Ниеншанц, расположенной там.

"За 70 лет исследований археологи обнаружили тысячи исторических свидетельств. Выставлять их сегодня негде. Огромная часть хранится в запасниках Института истории материальной культуры РАН. В 2014 году его сотрудники обнаружили между Кронверкской и Сытнинской улицами погребение первых строителей города. Это были не пленные шведы или финны, а крестьяне из европейской части России. Таких примеров — множество. У нашего города богатое и славное прошлое, но если музей политической истории у нас есть, то музей археологии Петербурга предстоит создать. Уверен, в будущем такой музей станет новой точкой притяжения для горожан и туристов", — говорится в заявлении губернатора от 1 февраля 2021 года.

Еще в декабре 2021 года Беглова упрекали, что под археологический комплекс Смольный выделил слишком мало места — около 0,8 га, всего 15% от территорий, где расположены значимые объекты, найденные археологами. Остальные 85% были отданы под застройку. Теперь же город рискует потерять и те памятники, что обещали сберечь, указав в проекте, и глава Петербурга не торопится вмешаться.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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