Блокадники жалуются на медобслуживание в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург называют второй столицей России, однако столкнувшиеся с необходимостью получить бесплатную медицинскую помощь отмечают отнюдь не столичный уровень услуг. Жители города жалуются на постоянное отсутствие талонов к врачу, нехватку медицинского оборудования и другие проблемы. Особенно сложно приходится пожилым людям, для которых регулярные визиты к докторам становятся жизненно необходимы.

Даже имея статус жителя блокадного Ленинграда, получить врачебную помощь крайне сложно. 85-летняя Изабелла Гитис считает, что правительству блокадники не нужны, так как льготы урезают, бесплатные лекарства отменили, а получение медицинских услуг сопряжено с проблемами. Аналогичное мнение выразила блокадница Нина Андронова, отмечающая, что даже запись к врачу превращается в непосильную задачу.

"Записаться к врачу в городе просто невозможно. Да даже просто дозвониться до поликлиники — большая проблема. Интернета у меня нет, поэтому все их новые системы записи для меня не подходят. А когда дозвонишься все же, то отвечают, что талончиков ко врачу уже нет. Я инвалид, у меня и гипертония, другие проблемы со здоровьем тоже присутствуют. Нужно наблюдение постоянное. Я к врачу уже больше двух месяцев попасть не могу. Молодежь платно ходит лечиться, а у нас, у стариков, откуда деньги на это? Раньше таких проблем с медицинским обслуживанием не было", — поделилась пожилая женщина.

Отсутствие талонов вызвано нехваткой медицинских специалистов, которых в Петербурге не хватает. Острым для города является также вопрос поставок врачебного оборудования.

Тем не менее, не все медицинские учреждения Петербурга испытывают ограничения в средствах. В декабре прошедшего года в городской больнице №40 Курортного района была торжественно открыта вертолетная площадка. На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. По неофициальным данным, нововведение может быть предназначено в том числе для личных нужд губернатора, ради обследования которого ранее "сороковую" больницу уже закрывали для посетителей, а очередников "отодвигали" на месяц.