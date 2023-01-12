Кредитный рейтинг пермяков оказался ниже среднего по России

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) жителей Пермского края составило 591 балл, тогда как в общем по России этот показатель равен 612 баллам.

Среди 30 крупных российских регионов Прикамье оказалось на 25 месте, пишет издание properm.ru.

За прошедший год самый высший средний рейтинг получили заёмщики Москвы (681 балл), Санкт-Петербурга (673 балла) и Подмосковья (648 баллов), сообщают специалисты НБКИ. Самыми ненадёжными признали жителей Иркутской области, среднее ПКР в которой составило 560 баллов.

С помощью персонального кредитного рейтинга финансовыми учреждениями оценивается кредитоспособность клиента. От него зависят условия кредита и размер предлагаемой банками процентной ставки.

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