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Ирина Гусакова

Эксперт: "Лечить” кредитную историю не только можно, но и нужно"

Экономика » Финансы » Банки

Рассматривая заявку на кредит, банк проверяет, насколько добросовестно клиент способен исполнять обязательства. Чем больше доверия к заёмщику, тем более выгодные условия предложит кредитор. Плохая кредитная история — основной показатель ненадёжности клиента. Эксперт по ипотечному кредитованию, основатель агентства "РОЙАЛ-недвижимость” Камила Мавлутхонова рассказала читателям Pravda.Ru, какие способы помогут исправить кредитное "прошлое” и добиться выгодных условий от банка.

Эксперт: "Лечить” кредитную историю не только можно, но и нужно"

Как формируется кредитная история?

Наличие открытых и погашенных займов, в том числе в микрофинансовых организациях, кредитные карты, сроки погашения каждого платежа, одобренные и отклоненные заявки — всё это хранится в базе данных и формирует рейтинг.

Что может испортить имидж заёмщика?

  • просрочки по регулярным платежам;
  • непогашенная задолженность;
  • частое получение микрозаймов;
  • ошибка банка и др.

В случае, если в истории есть какие-то из перечисленных фактов, банк может предложить кредит по более высокой ставке, ограничить максимальную сумму или вовсе отказать в выдаче средств.

Чтобы узнать фактический рейтинг, нужно обратиться в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) либо в организацию, в которой был оформлен последний заём. Получить информацию можно бесплатно дважды в год, далее за услугу придётся заплатить.

Как исправить кредитную историю

Погашение задолженности

Если это обычная просрочка платежей в банке — необходимо внести все платежи и не допускать нарушений в будущем. Если долг был перепродан коллекторам, нужно обратиться в НБКИ или в банк, выдавший кредит, чтобы найти соответствующую коллекторскую компанию. После этого нужно связаться с коллекторами, оплатить задолженность и предоставить об этом справку в кредитное бюро.

Оформление кредитных карт

Если действующие долги погашены, нужно зарекомендовать себя как надежного заёмщика. Для этого можно оформить кредитную карту с лимитом. Процентная ставка по ней будет достаточно высокой, но активно оплачивая счета и покупки, вовремя внося платежи, заёмщик обеспечивает себе положительный "образ”.

Например, некоторые банки предоставляют специальные карты для исправления кредитной истории, предлагают программы кредитования, помогают восстановить доверие к заёмщику.

Потребительский кредит

Можно брать минимальную сумму. Ставка также будет высока в связи с плохим прошлым, но цель оправдывает средства. Главное — вовремя погашать ежемесячные платежи.

Исправление кредитной истории, если была допущена ошибка

Случается, что человек узнаёт о плохой кредитной истории, несмотря на то, что задолженностей не было, платежи вносились вовремя. Более того, порой оказывается, что человек ни разу не оформлял заём. Это происходит из-за внутренних ошибок банка или действий мошенников.

В этом случае придётся собирать документы и доказывать, что долга не существовало. Обращаться можно как в банк, так и в НБКИ. Возможно, в качестве доказательств потребуется поднять выписки, графики, запросить справки. Как правило, все это можно сделать сразу в банке.

Главное — не медлить с восстановлением. К сожалению, иногда человек узнаёт о том, что у него плохая кредитная история, только при попытке получить другой заём. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, следует контролировать свои данные в НБКИ. Это не занимает много времени, так как можно направить запрос через сайт бюро, и не требует затрат, если проверять не более двух раз в год.

Таким образом, "лечить” кредитную историю не только можно, но и нужно. Показав банку свою состоятельность и надёжность, есть шанс получить одобрение по более низкой ставке, повышенный лимит и другие лояльные условия.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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