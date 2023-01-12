Депутат Попов: в России нужны сотни тысяч IT-специалистов, просто вернуть уехавших мало

Возвращение в Россию покинувших страну IT-специалистов не поможет полностью решить проблему острой нехватки айтишников, заявил депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов.

Сейчас многие отечественные отрасли рапортуют о нехватке специалистов, особенно ярко это выражено в IT-сфере. Российское правительство планирует реализовать пакет мер по возвращению "релокантов", но этого будет недостаточно, уверен парламентарий.

"Если они все приедут, нам всё равно не хватит айтишников. Недостаток в отрасли катастрофический и исчисляется сотнями тысяч человек", — отметил он в интервью изданию Газета.Ru.

Попов считает, что решить проблему можно только комплексными мерами, в том числе привлекая "иностранные силы". Подобное решение в текущих условиях реализовать будет достаточно трудно, "но это не значит, что не надо пытаться", добавил депутат.

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