В средней школе Хакасии открыли именную парту в честь погибшего героя

В посёлке Бискамжа была установлена "парта героя". Мемориал в средней школе посвящён погибшему на афганской войне Александру Ешмекову.

Десантник Ешмеков был призван в армию в 1983 году и уже вскоре оказался в Афганистане. Его подразделение 10 марта 1984 года вступило в перестрелку с боевиками, которые охраняли караван с оружием. В этом бою героический зенитчик погиб.

Школьные учителя помнят Александра Ешмекова как отзывчивого и доброго человека. "Парту героя" было решено установить в том же классе, где учился прославленный местный житель.

В Хакасии проект "Парта Героя" существует с 2018 года, и за это время было установлено более 20 мемориалов в различных учебных заведениях региона, сообщает издание newkhakasiya.online. Инициаторы проекта уверены, что таким образом подрастающее поколение проникнется уважительным отношением к истории страны и её героическому прошлому.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.