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Автор Александр Трубин

Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются

Мир » Азия » Центразия

На днях самый влиятельный афганский моджахед из первой когорты "защитников ислама", воевавших против советской армии, Гульбеддин Хекматьяр, сделал сенсационное заявление: талибы* топчутся на месте, проблемы страны не решаются.

Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются

Экономика Афганистана развалена, люди голодают, растёт межэтническая напряжённость. По мнению руководителя "Исламской партии Афганистана" (ИПА), за которой до сих пор стоят несколько тысяч боевых штыков, за год с лишним правления движения "Талибан"* исламский эмират превратился в шаткую систему, полностью зависимую от помощи из-за рубежа. Ладно, если она идёт из Катара, но когда эту помощь оказывает Афганистану США, воевавшие против тех же талибов* 20 лет, — это уже историческая фантасмагория, подчеркнул Г. Хекматьяр.

Почему 75-летний "старый лис" афганской политической жизни решился на такой шаг, да ещё при талибах*, совсем не жалующих публичных отступников? Следует ещё учесть тот факт, что вооружённые отряды ИПА не один год сражались бок о бок с талибами* против американской военной машины. Это принесло пуштуну Гульбеддину Хекматьяру лавры победителя, которому потом дозволялась известная степень вольнодумства и критики.

Помогала ему и этническая принадлежность к пуштунскому племени гильзаи, выходцы из которого составляют костяк движения "Талибан"*. Но в этот раз, объективно критикуя, он перешёл "красную линию", получив запредельную внутреннюю и региональную цитируемость. Так, слова лидера ИПА получили одобрение представителя действующего на севере Афганистана Фронта национального сопротивления (ФНС), который возглавляет Ахмад Масуд — сын таджикского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, в 1980-е годы прошлого столетия сопоставимого с фигурой Г. Хекматьяра.

Недавно в Афганистан нелегально вернулся из Ирана бывший губернатор западной провинции Герат Исмаил Хан. Он присоединился к ФНС. В стародавние времена моджахеды уважительно называли его "туран Исмаил" — "капитан Исмаил". Кадровый военный, он вплоть до вывода советских войск из Афганистана неизменно командовал протяжённым фронтом на западе страны.

А затем Исмаил Хан получил должность гератского губернатора. Отработал несколько сроков, но был арестован талибами* в прошлом году и под дулами автоматов выдворен в Иран. В тот драматический момент ликовавшие проталибские журналисты с издёвкой говорили Исмаилу Хану: счастливого пути! На что он спокойно ответил: я ещё вернусь… И слово своё сдержал.

Такой поворот событий тоже не мог не повлиять на Гульбеддина Хекматьяра. В конце концов, они оба долгие годы входили в высший совет моджахедов, базировавшийся в соседнем Пакистане и координировавший действия сил сопротивления против советской армии. Да и после войны на разных этапах поддерживали друг друга.

Подобные отношения долгие годы также связывают Г. Хекматьяра с узбекским маршалом Рашидом Дустумом, который сначала был на стороне местного прокоммунистического режима, а потом прозорливо поддержал моджахедов. Спустя годы, он сделал карьеру при президенте Ашрафе Гани и дослужился до позиции первого вице-президента. Именно тогда маршал реально помогал Гульбеддину Хекматьяру, сотрудничавшему с талибами, легализоваться в Афганистане и выйти из чёрного списка ООН, фиксирующего международных террористов.

После победы движения "Талибан"* Рашид Дустум несколько месяцев оказывал ему вооружённое сопротивление на севере страны. Когда ситуация стала критической в результате численного перевеса талибов*, его бойцы ушли в долину Панджшер, контролируемую ФНС. Сам маршал улетел в Турцию.

И вот, несколько дней назад, он во всеуслышание заявил о том, что никогда не бросит своих соплеменников в Афганистане и любой ценой защитит их от диктата талибов*. Рашид Дустум заверил узбеков, что будет и впредь бороться за новый Афганистан, где этносы идентичны и равны в правах. Он подчеркнул, что многие в Афганистане разделяют его мнение и решимость. Судя по всему, в их числе и Гульбеддин Хекматьяр, недавние откровения которого уже наделали много шума. Похоже, что афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются.

*террористическая организация, запрещённая в России

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша талибы талибан панджшер терроризм афганистан
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