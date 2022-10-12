Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются

На днях самый влиятельный афганский моджахед из первой когорты "защитников ислама", воевавших против советской армии, Гульбеддин Хекматьяр, сделал сенсационное заявление: талибы* топчутся на месте, проблемы страны не решаются.

Экономика Афганистана развалена, люди голодают, растёт межэтническая напряжённость. По мнению руководителя "Исламской партии Афганистана" (ИПА), за которой до сих пор стоят несколько тысяч боевых штыков, за год с лишним правления движения "Талибан"* исламский эмират превратился в шаткую систему, полностью зависимую от помощи из-за рубежа. Ладно, если она идёт из Катара, но когда эту помощь оказывает Афганистану США, воевавшие против тех же талибов* 20 лет, — это уже историческая фантасмагория, подчеркнул Г. Хекматьяр.

Почему 75-летний "старый лис" афганской политической жизни решился на такой шаг, да ещё при талибах*, совсем не жалующих публичных отступников? Следует ещё учесть тот факт, что вооружённые отряды ИПА не один год сражались бок о бок с талибами* против американской военной машины. Это принесло пуштуну Гульбеддину Хекматьяру лавры победителя, которому потом дозволялась известная степень вольнодумства и критики.

Помогала ему и этническая принадлежность к пуштунскому племени гильзаи, выходцы из которого составляют костяк движения "Талибан"*. Но в этот раз, объективно критикуя, он перешёл "красную линию", получив запредельную внутреннюю и региональную цитируемость. Так, слова лидера ИПА получили одобрение представителя действующего на севере Афганистана Фронта национального сопротивления (ФНС), который возглавляет Ахмад Масуд — сын таджикского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, в 1980-е годы прошлого столетия сопоставимого с фигурой Г. Хекматьяра.

Недавно в Афганистан нелегально вернулся из Ирана бывший губернатор западной провинции Герат Исмаил Хан. Он присоединился к ФНС. В стародавние времена моджахеды уважительно называли его "туран Исмаил" — "капитан Исмаил". Кадровый военный, он вплоть до вывода советских войск из Афганистана неизменно командовал протяжённым фронтом на западе страны.

А затем Исмаил Хан получил должность гератского губернатора. Отработал несколько сроков, но был арестован талибами* в прошлом году и под дулами автоматов выдворен в Иран. В тот драматический момент ликовавшие проталибские журналисты с издёвкой говорили Исмаилу Хану: счастливого пути! На что он спокойно ответил: я ещё вернусь… И слово своё сдержал.

Такой поворот событий тоже не мог не повлиять на Гульбеддина Хекматьяра. В конце концов, они оба долгие годы входили в высший совет моджахедов, базировавшийся в соседнем Пакистане и координировавший действия сил сопротивления против советской армии. Да и после войны на разных этапах поддерживали друг друга.

Подобные отношения долгие годы также связывают Г. Хекматьяра с узбекским маршалом Рашидом Дустумом, который сначала был на стороне местного прокоммунистического режима, а потом прозорливо поддержал моджахедов. Спустя годы, он сделал карьеру при президенте Ашрафе Гани и дослужился до позиции первого вице-президента. Именно тогда маршал реально помогал Гульбеддину Хекматьяру, сотрудничавшему с талибами, легализоваться в Афганистане и выйти из чёрного списка ООН, фиксирующего международных террористов.

После победы движения "Талибан"* Рашид Дустум несколько месяцев оказывал ему вооружённое сопротивление на севере страны. Когда ситуация стала критической в результате численного перевеса талибов*, его бойцы ушли в долину Панджшер, контролируемую ФНС. Сам маршал улетел в Турцию.

И вот, несколько дней назад, он во всеуслышание заявил о том, что никогда не бросит своих соплеменников в Афганистане и любой ценой защитит их от диктата талибов*. Рашид Дустум заверил узбеков, что будет и впредь бороться за новый Афганистан, где этносы идентичны и равны в правах. Он подчеркнул, что многие в Афганистане разделяют его мнение и решимость. Судя по всему, в их числе и Гульбеддин Хекматьяр, недавние откровения которого уже наделали много шума. Похоже, что афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются.

*террористическая организация, запрещённая в России

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