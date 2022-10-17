В Москве стартовал конкурс "Магия театра: путешествие по времени"

Конкурс проектных и исследовательских работ "Магия театра: путешествие по времени" стартовал в Москве, сообщает газета "Мой район".

Школьники с седьмых по одиннадцатые классы, студенты первых и вторых курсов колледжей города Москвы смогут принять участие в конкурсе. Учащиеся могут предоставить свои индивидуальные и коллективные работы, для проектной и исследовательской деятельности.

В этом году конкурс посвящён к 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского. Все конкурсанты должны выбрать одну из пьес писателя

Проявить фантазию придется на всех этапах конкурса: от создания эскизов костюмов, декораций, сценических макетов, до афиш.

Юные конкурсанты должны хорошо знать историю произведений писателя, чтобы грамотно показать суть через театральные интерпретации, рассказать о героях, их настроениях, характерах, через призму декораций и костюмов.

Конкурс нацелен на развитие культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся на основе изучения историко-архивных материалов театрального искусства России.

Итоги конкурса подведут уже в марте 2023 года. Победителей и призеров конкурса будут награждать дипломами и каталогами авторских работ.

Андрей Зинин, директор Городского методического центра, считает:

"Думается, что этот факт должен вдохновлять школьников и студентов и мотивировать на создание оригинальных авторских проектов, глубоких исследований, ведь реформатор русского драматического театра всегда умело сочетал в своих произведениях традиции и новаторство".

Конкурс "Магия театра: путешествие во времени" проходит в восьмой раз. Организатором является городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы.