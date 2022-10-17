Зарубежные СМИ: Россия закроет районы Баренцева моря для западной авиации

Российские власти готовятся объявить о закрытии для полётов семи районов Баренцева моря, чтобы провести там крупнейшие испытания ракет.

Это планировалось сделать ещё 12 октября, но сроки были перенесены, сообщает издание "Военное обозрение" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперты напомнили, что именно в районе Баренцева моря десятилетиями испытывалось новое вооружение, в том числе с ядерной начинкой.