Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 боевиков "Айдара"*

Представитель прокуратуры ДНР сообщил, что в суд направлено уголовное дело в отношении 18 боевиков украинского нацбата "Айдар"*.

Ранее организация была признана террористической.

Как уточнили в ведомстве, подсудимые обвиняются в попытки насильственного захвата власти в Донецкой Народной Республике.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.