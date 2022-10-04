Представитель прокуратуры ДНР сообщил, что в суд направлено уголовное дело в отношении 18 боевиков украинского нацбата "Айдар"*.
Ранее организация была признана террористической.
Как уточнили в ведомстве, подсудимые обвиняются в попытки насильственного захвата власти в Донецкой Народной Республике.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.