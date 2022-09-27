Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем Крымского федерального округа.
Его планируют создать в РФ после оглашения итогов референдума в республиках Донбасса, а также на территории Херсонской и Запорожской областей, сообщают "Ведомости". Отмечается, что в состав округа, скорее всего, войдут новые земли и Крымский полуостров.
По информации издания, Кремль вскоре обнародует сведения о новой должности Рогозина.
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