Рогозин может возглавить Крымский федеральный округ, который появится в РФ

Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем Крымского федерального округа.

Его планируют создать в РФ после оглашения итогов референдума в республиках Донбасса, а также на территории Херсонской и Запорожской областей, сообщают "Ведомости". Отмечается, что в состав округа, скорее всего, войдут новые земли и Крымский полуостров.

По информации издания, Кремль вскоре обнародует сведения о новой должности Рогозина.