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В Белгороде установят памятные плиты в честь моряков-защитников

Россия

В Белгороде будет увековечена память защитников Отечества. Имена военных моряков появятся на памятных обелисках.

В Белгороде установят памятные плиты в честь моряков-защитников

В списке — двое белгородцев, погибших на подводной лодке "Курск".

Увековечат имя капитана III ранга Дмитрия Мурачёва, служившего командиром дивизиона движения электромеханической боевой части субмарины, затонувшей 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Моряк похоронен в Белгороде.

На табличке напишут и имя мичмана Павла Таволжанского. Техника-гидроакустика радиотехнической службы похоронили в посёлке Клименки, сообщает bel.ru.

Увековечат и имена других белгородцев. Например, участники Великой Отечественной войны, участников русско-японской войны, Героев СССР, флотских военачальников и т. д. Расположатся плиты с именами моряков на аллее между Домом офицеров и храмом Святого праведного Иоанна Кронштадтского.

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Автор: Дмитрий Плотников
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