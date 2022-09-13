Жительнице Тюмени в Пенсионном фонде РФ отказали в выплате пособий на ребенка-инвалида. На это она пожаловалась в соцсети. Однако решение оказалось обоснованным, пишет издание nashgorod.ru.
В ПФР объяснили, что у тюменки отсутствуют и постоянная, и временная регистрации. А, согласно федеральному закону, прописка играет далеко не последнюю роль при получении пособий.
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